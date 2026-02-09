08:26
USD 87.45
EUR 103.13
RUB 1.14
Общество

Религиозную стабильность в КР обсудили чиновники и Духовное управление мусульман

Руководитель Национального агентства по делам религий и межэтнических отношений Талантбек Ташибеков встретился с главой Духовного управления мусульман Кыргызстана Абдулазизом Закировым и председателем Совета улемов Замиром Ракиевым.

Стороны обсудили вопросы реализации государственной политики в области религиозных и межэтнических отношений, укрепления религиозной гармонии и межэтнического взаимопонимания в обществе. Состоялся обмен мнениями об углублении взаимного сотрудничества и проведении совместных мероприятий.

Муфтий представил информацию о деятельности ДУМК, проводимой работе и планах на будущее. Он выразил готовность к дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества с национальным органом и обеспечению религиозной стабильности в стране.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/361084/
просмотров: 147
Версия для печати
Материалы по теме
Орозо в Кыргызстане начнется 19 февраля: ДУМК подтвердило дату
Совет по фетвам тюркских государств обсуждает дату начала Рамазана и Орозо айта
На новом скотном рынке в пригороде Бишкека разъяснили правила забоя по шариату
В КР более 150 последователей «Йакын-Инкара» отказались от идеологии движения
Искусственный интеллект в религии. В Египте обсудили цифровую этику
Эрик Молдокулов назначен представителем муфтия в Джалал-Абадской области
Алтайские мусульмане просят помощи кыргызских богословов в обучении молодежи
В каждой области и районе откроют центральные религиозные учебные заведения
В Мекке обсудили медобслуживание и транспорт для кыргызстанских паломников
Шукур ажы Исмаилов назначен заместителем муфтия Кыргызстана
Популярные новости
Изъято 300&nbsp;литров. Рейд по&nbsp;выявлению незаконной торговли ГСМ в&nbsp;Ленинском районе Изъято 300 литров. Рейд по выявлению незаконной торговли ГСМ в Ленинском районе
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Дорога на&nbsp;костях: зачем Профсоюзную хотят продлить через кладбище в&nbsp;Новопавловке Дорога на костях: зачем Профсоюзную хотят продлить через кладбище в Новопавловке
В&nbsp;городе&nbsp;Ош жителей улицы Алымбека Датки частично переселят в&nbsp;&laquo;Эне-Сай&raquo; В городе Ош жителей улицы Алымбека Датки частично переселят в «Эне-Сай»
Бизнес
&laquo;Банк Компаньон&raquo; вручил очередной миллион «Банк Компаньон» вручил очередной миллион
Смотрите зимнюю Олимпиаду&nbsp;&mdash; 2026&nbsp;на O!TV: поддержите наших в&nbsp;прямом эфире Смотрите зимнюю Олимпиаду — 2026 на O!TV: поддержите наших в прямом эфире
MPay от&nbsp;MBANK: революционный способ оплачивать покупки смартфоном в&nbsp;одно касание MPay от MBANK: революционный способ оплачивать покупки смартфоном в одно касание
Тысячи фильмов и&nbsp;сериалов &laquo;Иви&raquo;&nbsp;&mdash; в&nbsp;одном приложении MegaTV от&nbsp;MEGA Тысячи фильмов и сериалов «Иви» — в одном приложении MegaTV от MEGA
9 февраля, понедельник
08:08
Религиозную стабильность в КР обсудили чиновники и Духовное управление мусульман Религиозную стабильность в КР обсудили чиновники и Духо...
08:05
В Узгенском районе во время улак тартыша погиб игрок
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
8 февраля, воскресенье
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 9 февраля: немного потеплеет
19:00
Афиша Бишкека на неделю: спектакли, концерты и выставки
18:24
Стычка с полицией. В Италии прошли акции протеста против Олимпиады
17:57
В Жыргалане Садыр Жапаров и Чанпэн Чжао покатались на лыжах в режиме фрирайд
17:43
Покушение на генерала в Москве: одного из подозреваемых экстрадировали из ОАЭ