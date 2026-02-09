Религиозную стабильность в КР обсудили чиновники и Духовное управление мусульман

Руководитель Национального агентства по делам религий и межэтнических отношений Талантбек Ташибеков встретился с главой Духовного управления мусульман Кыргызстана Абдулазизом Закировым и председателем Совета улемов Замиром Ракиевым.

Стороны обсудили вопросы реализации государственной политики в области религиозных и межэтнических отношений, укрепления религиозной гармонии и межэтнического взаимопонимания в обществе. Состоялся обмен мнениями об углублении взаимного сотрудничества и проведении совместных мероприятий.

Муфтий представил информацию о деятельности ДУМК, проводимой работе и планах на будущее. Он выразил готовность к дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества с национальным органом и обеспечению религиозной стабильности в стране.