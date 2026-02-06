15:21
Общество

В 2025 году в КР отремонтировали 1 тысячу 606 километров автомобильных дорог

Министерство транспорта и коммуникаций успешно выполнило поставленный план и достигло рекордных показателей в сфере дорожного строительства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в 2025 году министерством были проведены строительные и ремонтные работы на общей протяженности 1 тысяча 606 километров автомобильных дорог. Из них 1 тысяча 545 километров дорог были заасфальтированы. В частности, по титульному списку – 328 километров, по статье о капитальных вложениях – 1 тысяча 84,6 километра, за счет инвестиционных проектов – 133,2 километра.

Кроме того, в 2025 году по всей стране было полностью завершено строительство 11 мостов, которые введены в эксплуатацию.
