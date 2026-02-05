В Бишкеке стройкомпании привлечены к ответственности. Загрязняли дороги

Муниципальная инспекция мэрии проводит контроль за соблюдением санитарного состояния проезжей части при строительстве инфраструктурных объектов вдоль трассы Бишкек — международный аэропорт «Манас» (Васильевский тракт). Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

В ходе проверок выявлены факты выноса грунта на проезжую часть автотранспортом, задействованным в строительных работах.

«На строительной площадке ОсОО «МЭНС» пункт мойки колес не используется по назначению. Ранее выданное предписание о соблюдении правил благоустройства не исполнено, и в отношении компании составлен протокол. Дополнительно выдано повторное предписание о бетонировании участка дороги для предотвращения загрязнения и обеспечения безопасности дорожного движения», — говорится в сообщении.

На объекте ОсОО «Манас Моторс» пункт мойки колес отсутствует. Компании выдано предписание об установке эстакады и трансбоя. В случае неисполнения будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством.

Муниципальная инспекция напоминает, что все строительные компании обязаны на постоянной основе обеспечивать чистоту выездов.