Российские компании заинтересованы в строительстве отелей на Иссык-Куле

3 февраля 2026 года состоялась встреча генерального консула Кыргызской Республики в городе Екатеринбурге Максата Тентимишова с генеральным директором группы компаний «Реал Трейд» Вячеславом Щукиным. Об этом сообщает пресс-служба генерального консульства Кыргызской Республики в Екатеринбурге.

По ее данным, в ходе встречи стороны обсудили перспективы привлечения инвестиций со стороны указанной компании в строительство объектов туристической инфраструктуры на озере Иссык-Куль.

«Свердловский предприниматель высоко оценил озеро Иссык-Куль как туристическое направление, вызывающее большой интерес у россиян разнообразием таких дестинаций, как пляжный отдых, горнолыжные виды спорта, альпинизм, экологический туризм и другие. По его словам, этот интерес будет только увеличиваться в связи с масштабными изменениями в инфраструктуре Иссык-Кульской области в последнее время.

Щукин выразил интерес к строительству классического отеля с зоной отдыха или же в формате спа-отеля, а также намерение привлечь известную на Урале компанию «Баден фемили», владеющую сетью отелей с термальными источниками», — говорится в сообщении.

Генеральный консул приветствовал планы предпринимателя по инвестированию в строительство отеля, рассказал про законодательство Кыргызстана по привлечению иностранных инвестиций и заверил в готовности генерального консульства и государственных органов КР в реализации его планов.