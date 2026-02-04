Кадры, цифровизацию, медицинскую помощь обсудили Минздрав Кыргызстана и ВОЗ

Министр здравоохранения Кыргызстана Каныбек Досмамбетов встретился с представителем Всемирной организации здравоохранения в КР Ливиу Ведраско.

Фото пресс-центра Минздрава КР

По данным пресс-центра ведомства, стороны обсудили ключевые направления сотрудничества, включая развитие первичной медико-санитарной помощи, укрепление кадрового потенциала, цифровую трансформацию здравоохранения, готовность к чрезвычайным ситуациям, а также вопросы антимикробной резистентности и психического здоровья.

Отмечено, что рекомендации и техническая экспертиза ВОЗ широко используются в КР при разработке национальных программ и нормативных правовых актов в сфере здравоохранения.

Каныбек Досмамбетов отметил важность стратегии сотрудничества ВОЗ и Кыргызстана на 2024-2030 годы как основы для планирования совместных мероприятий, подчеркнув необходимость ее гибкой адаптации с учетом текущих приоритетов и задач, стоящих перед системой здравоохранения.

Отдельное внимание уделено международным и национальным мероприятиям в сфере здравоохранения, в которых Кыргызстан планирует активное участие.