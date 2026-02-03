23:09
Общество

Конституционный суд разрешил россиянам регистрироваться в апартаментах

Конституционный суд РФ разрешил гражданам регистрироваться по месту пребывания в апартаментах — нежилых помещениях, пригодных для проживания, пишет Meduza.

Такое постановление суд принял в ответ на жалобу Виктории Пиуновой.

«Она хотела зарегистрировать свою семью в апартаментах гостиничного типа в Петербурге, принадлежащих ее родственникам. В паспортном столе ей отказали на основании того, что регистрация граждан в нежилых помещениях не предусмотрена законодательством, а само помещение не входит в номерной фонд гостиницы. Суды общей юрисдикции поддержали это решение», — говорится в сообщении.

Конституционный суд постановил, что невозможность регистрации в нежилых помещениях ограничивает право граждан на свободный выбор места пребывания, а также право частной собственности, поскольку владельцы не могут использовать это имущество в полной мере для личных нужд.

Суд предложил правительству внести изменения в законодательство, чтобы устранить правовой пробел — и пока регистрировать граждан в апартаментах в обычном порядке, как в случаях с жилыми помещениями. Постановление не распространяется на постоянную регистрацию по месту жительства и не меняет правил налогообложения или оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Дело Виктории Пиуновой подлежит пересмотру с учетом позиции Конституционного суда.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/360471/
