Общество

Мэрия Бишкека устроила детям праздник на льду

Мэрия Бишкека пригласила детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, покататься на льду на площади Ала-Тоо. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

По ее данным, в мероприятии приняли участие 100 детей, муниципалитету организовать мероприятие помогла команда «Северное сияние».

«Ребята с большим удовольствием провели время на ледовом катке, получили яркие эмоции и заряд положительного настроения. В рамках мероприятия для детей также было предусмотрено угощение — им раздали компот и пиццу. Основной целью события стало укрепление здоровья детей, приобщение их к активному образу жизни и спортивным играм, а также развитие дружеских отношений и сплоченности среди подрастающего поколения», — говорится в сообщении.

Для обеспечения безопасности участников привлечены медицинские работники, сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних и педагоги. Организована доставка детей автобусами в сопровождении Патрульной службы.
