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Общество

В Бишкеке возобновит работу бесплатный ледовый каток

В Бишкеке вновь заработает бесплатный ледовый каток. Об этом 24.kg сообщил один из инициаторов его открытия Азат Каратаев.

По его словам, открытый ледовый каток является социальным проектом, направленным на предоставление доступного и полезного досуга горожанам и гостям столицы, пропаганду здорового образа жизни и популяризацию зимних видов спорта.

«Социальной миссией нашего проекта является попытка отвлечь внимание детей и молодежи от ночных клубов, компьютерных игр, соцсетей и других социальных злоупотреблений. С 18 декабря начинает работать открытый ледовый каток в парке «Молодежный», который находится на пересечении улицы Ганди и БЧК. Вход бесплатный со своими коньками. Если нет коньков, то их можно арендовать на месте. Стоимость — 150 сомов за час. Помимо этого, на катке имеется ледяная горка для катания на тюбингах и баллонах», — сказал Азат Каратаев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/177031/
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