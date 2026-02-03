ООН призывает обеспечить новый режим контроля над ядерными вооружениями. В организации считают необходимым создать такой режим, который бы отвечал стремительно меняющейся международной обстановке.

Заявление прозвучало накануне истечения срока действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений — 5 февраля.

ООН назвала это «мрачным моментом для мира и безопасности».

«Этот разрыв между десятилетиями достижений не мог произойти в худшее время — риск применения ядерного оружия сейчас самый высокий за последние десятилетия», — заявил заместитель пресс-секретаря генсека ООН Фархан Хак.

При этом в организации подчеркивают, что даже в условиях неопределенности сохраняется шанс переосмыслить подходы и сформировать обновленную систему контроля над вооружениями.

При этом представитель генсека ООН указал на то, что руководители России и США осознают дестабилизирующие последствия ядерной гонки и необходимость не допустить нового витка неконтролируемого распространения ядерного оружия. Теперь, подчеркнули в организации, мировое сообщество ждет от двух стран практических шагов.

Договор СНВ-3 подписан в 2010 году на десять лет и один раз продлен — до 5 февраля 2026-го. Он ограничивал количество развернутых ядерных боеголовок до 1 тысячи 550 единиц и предусматривал систему взаимных инспекций и уведомлений. После истечения срока действия договора эти механизмы прекращаются.