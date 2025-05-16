В Анталье состоялось открытие парка «Манас», посвященного кыргызской культуре

15 мая в Анталье состоялась торжественная церемония открытия парка «Манас» — символа кыргызско-турецкой дружбы. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, парк открыт в знак глубокого уважения к богатому историческому и культурному наследию кыргызского народа, а также в целях укрепления дружественных связей между двумя братскими народами.

Церемония прошла в рамках визита кыргызской делегации в Анталью во главе с мэром Балыкчи Азаматом Арнабек уулу для установления побратимских связей с муниципалитетом Кепез Антальи.

В мероприятии приняли участие заместитель губернатора провинции Анталья Мустафа Хулуси Арат, глава Балыкчи Азамат Арнабек уулу, мэр района Кепез Месут Кожагоз, генеральный консул Кыргызской Республики в Анталье Рустам Кошонов, представители дипломатического корпуса, общественные деятели, соотечественники, а также кыргызские студенты, обучающиеся в высших учебных заведениях города.

В рамках церемонии Азамат Арнабек уулу подарил кыргызскую юрту от имени мэрии Балыкчи побратимому муниципалитету Кепез Антальи, которая будет установлена на территории нового парка как культурный элемент, символизирующий кочевое наследие кыргызского народа.

Кроме того, на территории парка планируется размещение миниатюрных моделей достопримечательностей КР, что даст возможность жителям и гостям Антальи ближе познакомиться с архитектурой, историей и культурой нашей страны.