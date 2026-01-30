22:07
В Астане проходят Дни кыргызского кино

Накануне в Астане посольство Кыргызстана в Казахстане совместно с Министерством культуры и информации РК открыло Дни кыргызского кино. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

На церемонии открытия Чрезвычайный и Полномочный Посол КР Кудайберген Базарбаев отметил устойчивый интерес казахстанской аудитории к кыргызскому кинематографу, напомнив, что «Рай под ногами матерей» стал лидером кинопроката в РК в 2024 году.

Фильмом открытия стала картина «Кара, кызыл, сары» режиссера Актана Арым Кубата, показ которой прошел при полном зале и вызвал высокий интерес зрителей. Событие получило широкое освещение в казахстанских СМИ.

Сегодня состоялся показ драмы «Качкын».
