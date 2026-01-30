10:32
Общество

Шестеро в Кызыл-Кие похитили парня и вымогали деньги, угрожая ножом

Баткенское областное УВД сообщило о задержании шестерых жителей Кызыл-Кии, подозреваемых в вымогательстве денег у 20-летнего жителя Айрыбаза Кадамжайского района.

По данным следствия, вечером 7 января около 22.00 потерпевшего силой затолкали в автомобиль Daewoo Lanos на территории Кызыл-Кии. Один из подозреваемых — гражданин О. — вместе с тремя сообщниками увез молодого человека на старую автобазу, где, угрожая ножом, потребовали 50 тысяч сомов.

Далее, как указано в заявлении, злоумышленники:

  • забрали у пострадавшего телефон iPhone 8;
  • через третьих лиц вывели 5 тысяч сомов;
  • под угрозами через WhatsApp заставили пополнить один из номеров еще на 5 тысяч сомов;
  • продолжали вымогать оставшуюся сумму.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 208 УК КР (Вымогательство).

В ходе оперативных мероприятий сотрудники подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Баткенского ОИИБ задержали подозреваемых 27 января. Шестерых жителей Кызыл-Кии — 20-летнего М.О., 22-летних Г.Н., М.С., С.Ж., а также 24-летнего А.Б. — взяли с поличным в момент получения очередных 20 тысяч сомов в селе Калтак.

Трое из них — М.О., Г.Н. и М.С. — помещены в ИВС в соответствии со статьями 96–97 УПК КР. Следствие продолжается.
