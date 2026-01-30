09:35
Общество

Родители воспитанников детсада № 4 пожаловались на недостатки: мэрия проверила

Родители воспитанников детского сада № 4 обратились к чиновникам с просьбой проверить учреждение, где, по их мнению, допущены нарушения. Вице-мэр Бишкека Виктория Мозгачева провела обследование, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Фото пресс-службы мэрии Бишкека
Фото пресс-службы мэрии Бишкека

Отмечается, что выявлены отдельные нарушения в части организации питания детей, в том числе несоответствие подаваемых блюд утвержденному меню, отсутствие суточных проб и контрольного блюда.

Также в ходе обследования отмечены недостатки в организации учебно-воспитательного процесса, включая уровень методической подготовки педагогических работников.

Руководству дошкольной образовательной организации даны соответствующие поручения по устранению выявленных нарушений в установленные сроки.

Выездные мероприятия по образовательным организациям будут продолжены.  
