Афиша Бишкека на неделю: выставки, киноновинки и концерты

3-6 февраля. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

23 января — 25 февраля. Выставка «Другой пейзаж. Искусство, история, экология»

Экспозиция состоит из музейных фондов живописи и графики при участии приглашенных художников. Выставка рассказывает о том, как пейзаж представлен в работах художников из коллекции музея с 1940 года до периода независимости. Помимо живописи и графики, представлены фото- и видеоработы.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

5 февраля. Спектакль «Король. Дама. Валет»

Психологическая драма по роману Владимира Набокова, исследующая парадоксальную природу человеческих страстей.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

5 февраля. Кинопремьеры

«Равиоли Оли» (комедия). Ольга Бузова, звезда сцены и экрана, мечтает о романтическом будущем с идеальным мужчиной — красавцем-немцем Генрихом, который вот-вот сделает ей предложение. Она планирует купить квартиру на заработанные деньги, но Генрих предлагает ей рискнуть и вложить средства в его бизнес — завод по производству пельменей в Нижних Теплышках. Оля соглашается, но вскоре узнает, что возлюбленный оказался аферистом и исчез с ее деньгами.

«Папа может» (комедия). Двадцать лет семейной идиллии рушатся в одно мгновение, когда Виктор называет заботы жены по дому «нехитрыми». В ответ Вера, забывшая о карьере юриста ради семьи, объявляет забастовку и улетает на Мальдивы. Оставшись один с четырьмя детьми и собакой, успешный топ-менеджер быстро понимает, что хаос семейного быта — это испытание, к которому никакие бизнес-стратегии не готовят. Его уверенность тает с каждым новым детским вопросом и горой немытой посуды.

«Убежище» (боевик). После спасения девочки во время шторма жизнь одинокого островитянина рушится. Ребенок оказывается мишенью, а прошлое, от которого затворник бежал многие годы, наконец настигает его. Теперь им двоим предстоит бегство сквозь стихию и угрозы, где каждый шаг — выбор между борьбой и попыткой вновь исчезнуть.

«Рыбка-унывака. Подводное приключение» (мультфильм). Нелюдимый мистер Рыба чаще всего пребывает в дурном настроении. Когда его дом, развалившись, падает на домик морского конька Пипы, та убеждает его отправиться на поиски Мерцашки — мифической рыбки, исполняющей желания.

6 февраля. Спектакль «Эти свободные бабочки»

Это абсолютно бродвейская история о любви. Он сын известной писательницы, она взбалмошная, экстравагантная, мечтает о карьере актрисы в местном театре. На пути к счастливому финалу обоим предстоят искушения и испытания.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

6 февраля. Концерт Vivaldi. Four Seasons

Камерный концерт, посвященный одному из самых узнаваемых и эмоциональных произведений мировой музыкальной истории — легендарному циклу «Времена года» Антонио Вивальди.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 19.00.

6 февраля. Концерт The Beatles Symphony

Это уникальный концерт, в котором бессмертная музыка легендарной ливерпульской четверки оживает в новом, симфоническом звучании.

Кыргызский национальный академический драматический театр имени Токтоболота Абдумомунова, 19.00.