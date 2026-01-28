14:38
Общество

ГЧП. Китайский инвестор намерен сотрудничать с КР в сфере строительства

В Национальном агентстве по инвестициям при президенте Кыргызской Республики состоялась встреча главы Национального агентства по инвестициям Равшанбека Сабирова с представителями китайской компании Shaanxi Taifaxian Industrial Group Co., Ltd. (Taifaxian Group).

В ходе встречи стороны обсудили перспективы государственно-частного партнерства (ГЧП), прямых иностранных инвестиций, а также развитие долгосрочного стратегического партнерства в сферах строительства и энергетики, в которых китайская компания имеет значительный практический опыт.

Равшанбек Сабиров отметил заинтересованность Кыргызской Республики в привлечении надежных международных инвесторов и подчеркнул готовность государства создавать благоприятные условия для реализации инвестиционных проектов.

«В Кыргызской Республике принят новый закон об инвестициях, направленный на формирование благоприятного и прозрачного инвестиционного климата. Данный закон создает все условия для инвесторов и гарантирует государственную защиту их прав и вложенных инвестиций. Мы открыты к прямым инвестициям и реализации проектов в рамках государственно-частного партнерства», — отметил Равшанбек Сабиров.

В рамках встречи был представлен ряд крупных приоритетных инвестиционных проектов. В их числе строительство Чаткальского каскада, Верхне-Нарынского каскада гидроэлектростанций, развитие туристического проекта «Ала-Тоо Резорт», создание Международного торгово-логистического центра «Ат-Башы», строительство ветровой электростанции «Топурак-Бел», а также реализация железнодорожного участка Турксиб — Балыкчи и проекта «Асман Сити».

Презентованные проекты вызвали значительный интерес со стороны китайской делегации. В ходе обсуждения были рассмотрены возможные форматы участия компаний в реализации инфраструктурных и девелоперских компонентов, включая механизмы государственно-частного партнерства и прямых инвестиций.

По итогам встречи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем диалоге и проработке конкретных направлений сотрудничества, включая инвестиционные проекты в строительстве, энергетике и городской инфраструктуре.

Справка: Shaanxi Taifaxian Industrial Group Co., Ltd., основанная в 1983 году, является крупной частной диверсифицированной промышленно-инвестиционной группой Китайской Народной Республики. Компания осуществляет деятельность в провинции Шэньси, а также в других регионах КНР и входит в топ-50 компаний региона в сферах недвижимости и энергетики.

Группа специализируется на:
• строительстве жилых, коммерческих и инфраструктурных объектов;
• реализации энергетических проектов;
• инвестиционной и девелоперской деятельности;
• управлении комплексными проектами.
