Ученые заявили: модернизация Ботсада пройдет без ущерба для науки

В Ботаническом саду имени Энвера Гареева планируется строительство мини-футбольного поля на территории, которая много лет считалась непригодной для выращивания растений. Об этом сообщил заместитель директора учреждения Нурлан Албанов в эфире «Биринчи радио».

По его словам, решение согласовано с президентом и руководством Национальной академии наук, и никакого капитального строительства на территории Ботсада не будет.

«Это будет обычное мини-футбольное поле под открытым небом. Легкое ограждение — лишь для того, чтобы мяч не вылетал. Площадка займет около 15-16 соток и расположится на участке, который десятилетиями оставался каменистым и непригодным для культивации растений», — пояснил Нурлан Албанов.

Он добавил, что Ботсад, основанный в 1962 году на берегу реки Аламедин, изначально включал зоны с тяжелой, каменистой почвой. Несмотря на многолетние попытки улучшить землю, именно эта часть территории так и не освоена для ботанических целей.

В учреждении заверили, что проект не затронет зеленые насаждения и научные коллекции сада.