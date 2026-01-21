10:48
Общество

Ученые заявили: модернизация Ботсада пройдет без ущерба для науки

В Ботаническом саду имени Энвера Гареева планируется строительство мини-футбольного поля на территории, которая много лет считалась непригодной для выращивания растений. Об этом сообщил заместитель директора учреждения Нурлан Албанов в эфире «Биринчи радио».

По его словам, решение согласовано с президентом и руководством Национальной академии наук, и никакого капитального строительства на территории Ботсада не будет.

Читайте по теме
«Что осталось от Ботанического сада?» В Сети обсуждают новое тревожное видео

«Это будет обычное мини-футбольное поле под открытым небом. Легкое ограждение — лишь для того, чтобы мяч не вылетал. Площадка займет около 15-16 соток и расположится на участке, который десятилетиями оставался каменистым и непригодным для культивации растений», — пояснил Нурлан Албанов.

Он добавил, что Ботсад, основанный в 1962 году на берегу реки Аламедин, изначально включал зоны с тяжелой, каменистой почвой. Несмотря на многолетние попытки улучшить землю, именно эта часть территории так и не освоена для ботанических целей.

В учреждении заверили, что проект не затронет зеленые насаждения и научные коллекции сада.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/358656/
просмотров: 214
Версия для печати
