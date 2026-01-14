11:24
USD 87.45
EUR 102.04
RUB 1.11
Общество

Депутат выступил против строительства футбольных полей в Ботаническом саду

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев на заседании парламента заявил о необходимости отделить Ботанический сад от футбола, подчеркнув его общенациональную ценность.

По словам депутата, в Кыргызстане всего два ботанических сада — в Бишкеке (расположенный на улицах Горького и Ахунбаева) и в Нарыне. Он напомнил о важности этих территорий.

«На самом деле Ботанический сад очень нужен для Бишкека, о нем даже упоминается в законе об особо охраняемых территориях. Сад создавали для научной деятельности. Но что делают с Ботсадом? Мы 11 мая 2022 года издали постановление о мерах по развитию Ботанического сада. В законе об особо охраняемых природных территориях четко указано, что Ботанический сад создан для развития биоразнообразия», — добавил Дастан Бекешев.

Депутат также призвал главу государства обратить внимание на данный вопрос.

Ранее в администрации Ботсада сообщили, что управление делами президента приступило к строительству двух футбольных полей слева от центрального входа, вдоль улицы 7 Апреля. Было заявлено, что выбранный участок имеет каменистую почву и испытывает дефицит воды, из-за чего зеленые насаждения там не приживались. 

Напомним, в январе 2025 года научно-исследовательскому институту «Ботанический сад имени Энвера Гареева» был придан статус особо охраняемой природной территории. Решение об этом подписал председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/357754/
просмотров: 332
Версия для печати
Материалы по теме
Кубок Азии (U-23). Тренер сборной КР по футболу прокомментировал игру подопечных
Кубок Азии (U-23). Сборная Кыргызстана по футболу проиграла и выбыла из турнира
В обновленный список судей FIFA на 2026 год вошли 17 рефери из Кыргызстана
«Барселона» победила «Реал» и стала обладателем Суперкубка Испании
Не смогли показать нужный уровень. Главный тренер по футболу об игре сборной КР
Кубок Азии (U-23). Сборная Кыргызстана по футболу уступила Вьетнаму
Камчыбек Ташиев побывал на тренировке сборной Кыргызстана на Кубке Азии (U-23)
Кубок Азии (U-23). Сборная Кыргызстана по футболу сыграет с Вьетнамом
Кыргызский футбольный союз расширяет сотрудничество с Саудовской Аравией
Кубок Азии (U-23). Сборная Кыргызстана по футболу проиграла Саудовской Аравии
Популярные новости
Орозо-2026: когда в&nbsp;Кыргызстане начнется мусульманский пост Орозо-2026: когда в Кыргызстане начнется мусульманский пост
Неделя-24. Чиновники съездили в&nbsp;хадж, а&nbsp;Бишкек продолжает терять свою историю Неделя-24. Чиновники съездили в хадж, а Бишкек продолжает терять свою историю
В&nbsp;Кыргызстане прошли испытания первого отечественного наземного робота-камикадзе В Кыргызстане прошли испытания первого отечественного наземного робота-камикадзе
Старый Новый год. Как его отмечают в&nbsp;разных странах Старый Новый год. Как его отмечают в разных странах
Бизнес
Бишкек вступает в&nbsp;цикл переоценки рынка недвижимости Бишкек вступает в цикл переоценки рынка недвижимости
Снижение мощностей и&nbsp;дефицит топлива: что происходит с&nbsp;ГСМ в&nbsp;России Снижение мощностей и дефицит топлива: что происходит с ГСМ в России
Мечты сбываются с&nbsp;Visa и&nbsp;MBANK: победитель едет в&nbsp;Барселону Мечты сбываются с Visa и MBANK: победитель едет в Барселону
Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на&nbsp;связи в&nbsp;туристических локациях Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на связи в туристических локациях
14 января, среда
11:22
Продажи коммерческих помещений на новом Ошском рынке стартуют в конце января Продажи коммерческих помещений на новом Ошском рынке ст...
11:16
Спикер Жогорку Кенеша предложил полностью отказаться от тендеров
11:15
Бактыяр Калпаев: 1,5 тысячи заключенных кыргызстанцев годами ждут экстрадиции
11:04
Президент изменил регламент ЖК: новый пост и биометрическое голосование
11:02
В Нарыне произошел пожар на рынке «Чолук ата»