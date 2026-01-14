Депутат выступил против строительства футбольных полей в Ботаническом саду

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев на заседании парламента заявил о необходимости отделить Ботанический сад от футбола, подчеркнув его общенациональную ценность.

По словам депутата, в Кыргызстане всего два ботанических сада — в Бишкеке (расположенный на улицах Горького и Ахунбаева) и в Нарыне. Он напомнил о важности этих территорий.

«На самом деле Ботанический сад очень нужен для Бишкека, о нем даже упоминается в законе об особо охраняемых территориях. Сад создавали для научной деятельности. Но что делают с Ботсадом? Мы 11 мая 2022 года издали постановление о мерах по развитию Ботанического сада. В законе об особо охраняемых природных территориях четко указано, что Ботанический сад создан для развития биоразнообразия», — добавил Дастан Бекешев.

Депутат также призвал главу государства обратить внимание на данный вопрос.

Ранее в администрации Ботсада сообщили, что управление делами президента приступило к строительству двух футбольных полей слева от центрального входа, вдоль улицы 7 Апреля. Было заявлено, что выбранный участок имеет каменистую почву и испытывает дефицит воды, из-за чего зеленые насаждения там не приживались.

Напомним, в январе 2025 года научно-исследовательскому институту «Ботанический сад имени Энвера Гареева» был придан статус особо охраняемой природной территории. Решение об этом подписал председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев.