15:05
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия

Число погибших при взрывах на Шри-Ланке увеличилось до 359 человек

Фото © AP Photo/Eranga Jayawardena. Место взрыва в Коломбо, Шри-Ланка. 22 апреля 2019 года

Число погибших в результате взрывов на Шри-Ланке возросло до 359 человек. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на новостной портал Ada Derana.

Кроме того, еще 520 человек пострадали.

Читайте по теме
Взрывы на Шри-Ланке. Кыргызстанцы, по предварительной информации, не пострадали
По данным Ada Derana, по подозрению в причастности к терактам задержали около 60 человек.

В воскресенье на Шри-Ланке произошла серия взрывов: первые шесть прогремели в Коломбо, Негомбо и Баттикалоа, седьмой — в Дехивале на западе острова, восьмой — в пригороде Коломбо. Еще одну бомбу обнаружили на дороге, ведущей к международному аэропорту «Бандаранаике».

Ответственность за теракты взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство», но она не представила доказательства причастности к атакам на острове.
Ссылка:
просмотров: 470
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане задержали боевика международной террористической организации
Взрывы на Шри-Ланке. Кыргызстанцы, по предварительной информации, не пострадали
Платить за информацию о готовящихся терактах предлагают в Кыргызстане
ГКНБ задержал члена МТО, который помогал вербовать кыргызстанцев в Сирию
«Исламское государство» потеряло последний бастион в Сирии
В Бишкеке задержали экстремиста, разыскиваемого по линии Интерпола
В Кыргызстане задержан террорист, планировавший выехать в Сирию
В Кыргызстане задержали наемника из Сирии
Подозреваемого в подготовке теракта в Швеции кыргызстанца оправдали
ГКНБ предлагает отсрочить внесение в единый реестр некоторых правонарушений
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке горит кафе В Бишкеке горит кафе
На&nbsp;границе опять конфликт. Стычка между жителями Баткена и&nbsp;Воруха На границе опять конфликт. Стычка между жителями Баткена и Воруха
В&nbsp;Балыкчи мужчина изнасиловал шестиклассницу В Балыкчи мужчина изнасиловал шестиклассницу
Более 10&nbsp;человек погибли в&nbsp;автокатастрофе на&nbsp;юге Казахстана Более 10 человек погибли в автокатастрофе на юге Казахстана
Бизнес
Осталось пять дней до&nbsp;конца акции по&nbsp;снижению ставок по&nbsp;кредитам в&nbsp;&laquo;Бакай Банке&raquo; Осталось пять дней до конца акции по снижению ставок по кредитам в «Бакай Банке»
БТА Банк: Кредит на&nbsp;карте в&nbsp;размере пяти заработных плат БТА Банк: Кредит на карте в размере пяти заработных плат
В&nbsp;первом квартале 2019 года ОАО &laquo;МАМ&raquo; обслужило более 795 тысяч пассажиров В первом квартале 2019 года ОАО «МАМ» обслужило более 795 тысяч пассажиров
Оператор&nbsp;О! подвел итоги первого телекоммуникационного форума в&nbsp;Оше Оператор О! подвел итоги первого телекоммуникационного форума в Оше