Число погибших при взрывах на Шри-Ланке увеличилось до 359 человек

Число погибших в результате взрывов на Шри-Ланке возросло до 359 человек. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на новостной портал Ada Derana.

Кроме того, еще 520 человек пострадали.

По данным Ada Derana, по подозрению в причастности к терактам задержали около 60 человек.

В воскресенье на Шри-Ланке произошла серия взрывов: первые шесть прогремели в Коломбо, Негомбо и Баттикалоа, седьмой — в Дехивале на западе острова, восьмой — в пригороде Коломбо. Еще одну бомбу обнаружили на дороге, ведущей к международному аэропорту «Бандаранаике».

Ответственность за теракты взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство», но она не представила доказательства причастности к атакам на острове.