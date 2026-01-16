Индию пригласили участвовать во Всемирных Дельфийских играх в Кыргызстане

Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана Аскар Бешимов провел в Дели встречу с представителями индийского делового и культурного сообщества Pythian Games, его основателем Бижендером Гоэлом и президентом компании Global Trade & Technology Council of India Гауравом Гуптой. Об этом сообщили в пресс-службе МИД.

Стороны обсудили вопросы укрепления кыргызско-индийского сотрудничества, в том числе в рамках ШОС, а также участия представителей Индии во Всемирных Дельфийских играх, которые пройдут 24-27 марта в КР.

На встрече затронуты организационные и логистические аспекты, а также возможности презентации культурного наследия Индии.

Планируется визит делегации бизнесменов Индии в КР для установления партнерства и проработки проектов в сферах IT, сельского хозяйства, фармацевтики, туризма и зеленой энергетики.