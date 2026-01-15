Страны СНГ будут взаимно исполнять судебные приказы о взыскании алиментов

Страны Содружества Независимых Государств будут взаимно признавать и исполнять судебные приказы о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, пишут «Ведомости».

Госдума ратифицировала такое изменение в две конвенции о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам: Кишиневскую от 2002 года и Минскую от 1993 года На рассмотрение нижней палаты парламента документы внес президент Владимир Путин в начале января.

Взыскатель алиментов сможет подать в суд ходатайство о признании и исполнении приказа. Вместе с ним он должен предоставить официальный документ о том, что приказ вступил в законную силу и подлежит исполнению, если это не следует из самого документа. Кроме того, понадобится копия судебного приказа, подтверждающая вручение или направление его должнику. Все эти документы должны иметь заверенный перевод либо на русский язык, либо на язык той страны, куда обращаются в суд.