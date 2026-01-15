Пробки достали: бишкекчане ждут трамвай

В Бишкеке в рамках нового проекта генплана продолжается обсуждение идеи запуска трамвайного движения. Ранее в мэрии заявляли, что рассматривают возможность возвращения трамваев как одного из вариантов развития общественного транспорта столицы.

Журналисты 24.kg провели соцопрос среди жителей города, чтобы узнать, как они относятся к этой инициативе.

Большинство опрошенных положительно оценили идею запуска трамвая. По мнению горожан, этот вид транспорта может снизить нагрузку на дороги и частично решить проблему заторов.

Некоторые респонденты отмечали, что трамвайное сообщение было бы удобно не только в пределах Бишкека, но и между соседними городами. В частности, звучали предложения запустить маршрут из Кара-Балты в Токмок.

В то же время часть опрошенных выразила опасения. По их словам, при неправильной организации трамвайных путей возможны дополнительные пробки, особенно в центральной части города.

При этом многие участники опроса сошлись во мнении, что при грамотном планировании трамвай, напротив, может сократить количество автомобилей на дорогах и улучшить транспортную ситуацию в Бишкеке.

Напомним, по данным мэрии, проектом генплана столицы предусмотрено строительство трамвайной линии по проспекту Токомбаева от 12-го микрорайона в направлении центра города. Далее маршрут планируется провести по улице Киевской до Ошского рынка.