Ликвидация очагов сибирской язвы завершается в Кыргызстане

В Кыргызстане завершается ликвидация очагов сибирской язвы. Об этом на заседании парламентского комитета по аграрной политике, водным ресурсам, недропользованию, экологии и охране окружающей сообщил директор Службы ветеринарии и развития животноводства Адилет Сотовалдиев.

По его словам, в 2023 году провели инвентаризацию очагов сибирской язвы. На территории республики их зарегистрировано 567.

Как отметил Адилет Сотовалдиев, на сегодня силами местных властей полностью ликвидированы 560 объектов, что составляет почти 95 процентов от общего их числа. Работа близка к завершению, отметил чиновник.