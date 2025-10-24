11:54
Общество

Правила для работы крематориев в Кыргызстане разработали чиновники

Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления разработало проект постановления кабинета министров «Об утверждении Порядка деятельности крематориев на территории Кыргызской Республики». Документ вынесен на общественное обсуждение.

Отмечается, что на сегодняшний день в стране отсутствует нормативный правовой акт, который детально определяет правила функционирования крематориев, порядок оказания услуг по кремации тел умерших, обращения с прахом, хранения и захоронения урн.

Чиновники считают актуальным и необходимым принятие такого постановления для формирования современного подхода к ритуальной сфере с учетом санитарных, экологических и социальных аспектов. Оно разработано в соответствии с Законом «О погребении и похоронном деле», санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами и инструкцией о порядке захоронения умерших граждан и установки надмогильных сооружений.

Предлагается утвердить порядок деятельности крематориев, предоставления услуг по кремации тел умерших (погибших), приема и оформления тел умерших для кремации, проведения процедуры кремации, в том числе плановой и срочной, выдачи урн с прахом.

В документе также предусмотрено использование экологичных видов гробов, изготовленных из материалов, допускающих полное сгорание (картон, бамбук, лоза), что способствует сохранению лесных ресурсов и удешевлению услуг кремации.
Версия для печати
