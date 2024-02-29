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Общество

В Кыргызстане разрешили кремировать умерших

В Кыргызстане построят государственные крематории. Об этом на брифинге сообщил депутат Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев.

По его словам, есть определенный процент людей, которые придерживаются мнения о том, что умерших нужно кремировать. Поэтому в Законе «О погребении и похоронном деле» предусмотрен пункт о строительстве крематориев.

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«Сейчас этим законом предусматривается для отдельных религий возможность кремировать. Крематории будут еще предназначены для животных, которые умерли из-за различных болезней. Их трупы у нас сейчас просто выбрасываются», — отметил Марлен Маматалиев.

Он добавил, что в течение шести месяцев после принятия законопроекта разработают отдельные положения, постановления, нормативно-правовые акты.

«Кремация будет осуществляться строго через соответствующие органы. Там нужен целый ряд доказывающих документов, родственники должны показать бумаги. Это не так просто, кто захотел, пошел и сделал», — подчеркнул нардеп.

Отмечается, что крематории будут построены только в городах за государственный счет.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/287935/
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