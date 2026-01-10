14:25
Общество

В Ноокатском районе построили современную школу за 115 миллионов сомов

В селе Он эки-Мойнок Ноокатского района Ошской области впервые возведена современная школа. Об этом сообщает Минстрой.

По его данным, на реализацию проекта из государственного бюджета выделено 115 миллионов сомов.

«Школа рассчитана на 550 учеников. В здании предусмотрены современные учебные классы, специализированные лаборатории, библиотека, медицинский кабинет, компьютерный класс, столовая, а также спортивный зал, полностью оснащенный всем необходимым. Общая площадь объекта составляет 1 тысячу 956 квадратных метров. На прилегающей территории обустроены площадки для волейбола, баскетбола и футбола», — говорится в сообщении.
