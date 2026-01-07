В музее ИЗО пройдет выставка Ильгиза Эдилсона «Анатомия человеческих эмоций»

Персональная выставка художника Ильгиза Эдилсона «Анатомия человеческих эмоций» пройдет в Национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева. Об этом 24.kg сообщили организаторы.
По их данным, художник исследует устройство эмоционального опыта человека через цвет, форму и пространственную композицию.
Ильгиз Эдилсон — современный художник, живущий и работающий в Бишкеке. На протяжении более десяти лет он последовательно исследует эмоциональный интеллект, природу человеческих эмоций и поведенческих паттернов, находясь на пересечении искусства, психологии и науки о мозге.
Его практика опирается на данные нейронаук, поведенческой психологии и психосемантики. Используя абстрактный визуальный язык, художник стремится передать тонкие, зачастую трудно вербализуемые состояния — напряжение, уязвимость, доверие, страх, импульс действия.
Экспозиция откроется 16 января и продлится до 1 февраля.