За драку в общественном месте задержаны четыре девушки

2 января несколько девушек устроили драку в одном из увеселений заведений Бишкека, расположенном на улице Жумабека. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Свердловского района.

Уточняется, что сообщение в 102 поступило около 3.00. Данный факт был зарегистрирован в ЖУИ УВД Свердловского района.

Сотрудниками УПСМ в отделение доставлены четыре гражданки, 2001 и 2004 годов рождения. Материалы переданы в Службу общественной безопасности районного управления. Девушки водворены в камеру временного содержания УВД Свердловского района.

В отношении одной из задержанных зарегистрирован материал по факту порчи имущества, по которому проводится проверка.