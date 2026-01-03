09:26
USD 87.44
EUR 102.52
RUB 1.10
Общество

Температурные рекорды. Самым холодным 3 января в Бишкеке было в 1955 году

Самым холодным 3 января в Бишкеке было в 1955 году. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали -29 градусов.

Самым теплым — в 2002-м, когда температура составила +17,5 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2024 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры января для столицы составляет -2,7 градуса.

За все время наблюдений самым холодным был январь 1969 года со среднемесячной температурой -12 градусов.

Самым теплым — январь 2022-го со средней температурой +1,7 градуса.

Согласно прогнозу, 3 января в столице будет солнечно, без осадков. Днем воздух прогреется до +10 градусов, а ночью температура опустится до -1.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/356840/
просмотров: 141
Версия для печати
Материалы по теме
Температурные рекорды. Самым холодным 2 января в Бишкеке было в 1969 году
Температурные рекорды. Самым холодным 1 января в Бишкеке было в 1955 году
Температурные рекорды. Самым холодным 28 декабря в Бишкеке было в 1954 году
Температурные рекорды. Самым холодным 21 декабря в Бишкеке было в 1938 году
Температурные рекорды. Самым холодным 20 декабря в Бишкеке было в 1950 году
Температурные рекорды. Самым холодным 14 декабря в Бишкеке было в 1944 году
Температурные рекорды. Самым холодным 13 декабря в Бишкеке было в 1944 году
Температурные рекорды. Самым холодным 7 декабря в Бишкеке было в 1954 году
Температурные рекорды. Самым холодным 6 декабря в Бишкеке было в 1954 году
Температурные рекорды. Самым холодным 30 ноября в Бишкеке было в 1952 году
Популярные новости
С&nbsp;острова Сахалин выдворили более 160&nbsp;мигрантов, в&nbsp;том числе из&nbsp;Кыргызстана С острова Сахалин выдворили более 160 мигрантов, в том числе из Кыргызстана
Какими в&nbsp;Бишкеке будут первые дни 2026&nbsp;года. Прогноз погоды на&nbsp;1-4 января Какими в Бишкеке будут первые дни 2026 года. Прогноз погоды на 1-4 января
В&nbsp;Астане установили необычную новогоднюю елку&nbsp;&mdash; вязаную В Астане установили необычную новогоднюю елку — вязаную
Водителей такси призвали получить лицензии: с&nbsp;1&nbsp;февраля начнутся рейды Водителей такси призвали получить лицензии: с 1 февраля начнутся рейды
Бизнес
Во&nbsp;избежание инфляции и&nbsp;сохранения ценности: что делать инвесторам в&nbsp;Бишкеке? Во избежание инфляции и сохранения ценности: что делать инвесторам в Бишкеке?
Цифры и&nbsp;не&nbsp;только: Umai Group о&nbsp;главных итогах уходящего года Цифры и не только: Umai Group о главных итогах уходящего года
BAKAI дарит кешбэк 5&nbsp;процентов на&nbsp;развлечения: кинотеатры, концерты и&nbsp;шоу BAKAI дарит кешбэк 5 процентов на развлечения: кинотеатры, концерты и шоу
От&nbsp;внутреннего рынка к&nbsp;региону: как вырос МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) за&nbsp;один год От внутреннего рынка к региону: как вырос МПЦ («Элкарт») за один год
3 января, суббота
09:09
На границе Кыргызстана и Таджикистана произошло землетрясение На границе Кыргызстана и Таджикистана произошло землетр...
09:00
Температурные рекорды. Самым холодным 3 января в Бишкеке было в 1955 году
08:51
В Бишкеке столкнулись автобус и легковушка: троих человек госпитализировали
08:25
Коррупционный скандал в Украине. Новым главой офиса президента стал Буданов
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
2 января, пятница
22:44
В Бишкеке из-за пожара в общежитии эвакуировали 150 студентов
21:44
Крупный пожар в Бишкеке: горит общежитие
21:30
В Индонезии запретили секс вне брака, в том числе для туристов на Бали
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 3 января: ночью будет морозно
20:52
В Ыссык-Атинском районе милиция выясняет обстоятельства драки между сельчанами