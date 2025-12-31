Замглавы Минздрава проверил инфекционный стационар Ошской больницы. Что поручил

В рамках рабочей поездки в Джалал-Абадскую и Ошскую области первый заместитель министра здравоохранения КР Айбек Маткеримов посетил инфекционный стационар Ошской городской клинической больницы. Об этом сообщает пресс-центр МЗ КР.
По данным ведомства, цель визита — на месте ознакомиться с организацией медицинской помощи пациентам с острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом, а также оценить фактическую загрузку коечного фонда на фоне сезонного роста заболеваемости.
Отмечено, что в последние годы, в том числе в рамках административно-территориальной реформы, территория и численность населения города Ош увеличились, что объективно влияет на нагрузку на медицинские организации и временно приводит к высокой заполняемости стационаров.
По итогам визита Айбек Маткеримов поручил организовать прием взрослых пациентов в альтернативных подразделениях, а инфекционный стационар максимально задействовать для оказания помощи детям как наиболее уязвимой категории в период сезонных инфекций.
Также поручено усилить соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, обеспечить четкую маршрутизацию пациентов, бесперебойную работу медицинского персонала и контроль за качеством оказываемой помощи.