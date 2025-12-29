Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Кыргызстане продолжает снижаться

Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом в Кыргызстане продолжает снижаться. Об этом 24.kg сообщили в департаменте профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора.

По данным специалистов, за неделю, с 22 по 28 декабря, по республике официально зарегистрировано 15 тысяч 43 случая ОРВИ и гриппа.

По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость снизилась на 32,3 процента. Тогда, напомним, зафиксировали 22,2 тысячи случаев.

Из всех заболевших 72,8 процента составляют дети до 14 лет.

Медики призывают граждан соблюдать меры профилактики, избегать мест массового скопления людей и не заниматься самолечением, а своевременно обращаться в поликлиники по месту жительства.