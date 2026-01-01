09:49
Общество

Температурные рекорды. Самым холодным 1 января в Бишкеке было в 1955 году

Самым холодным 1 января в Бишкеке (тогда еще Фрунзе) было в 1955 году. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали −27,5 градуса.

Самым теплым — в 1976-м, когда температура составила +17 градусов.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2024 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры января для столицы составляет 2,7 градуса.

За все время наблюдений самым холодным был январь 1969 года со среднемесячной температурой −12 градусов.

Самым теплым — январь 2022-го со средней температурой +1,7 градуса.

Согласно прогнозу, 1 января в столице облачно и туманно, ожидается небольшой снег. Днем воздух прогреется до +5 градусов, а ночью температура опустится до +1.
