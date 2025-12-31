Патрульная служба призвала таксистов не завышать тарифы в канун праздников

Начальник УПСМ лично провел профилактическую беседу с водителями такси, осуществляющими перевозки пассажиров в регионы страны. Мероприятие прошло в преддверии новогодних праздников, когда традиционно увеличивается пассажиропоток и фиксируются попытки необоснованного завышения цен на проезд. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе беседы Борборбек Ташматов подчеркнул недопустимость повышения тарифов, призвал водителей соблюдать законность, работать добросовестно и ориентироваться прежде всего на интересы граждан. Отмечено, что перевозки должны осуществляться честно, безопасно и без создания социальной напряженности в праздничные дни.

УПСМ и далее будет проводить профилактическую и разъяснительную работу, а также принимать меры в отношении водителей, допускающих нарушения законодательства.