11:52
USD 87.42
EUR 102.87
RUB 1.12
Общество

Патрульная служба призвала таксистов не завышать тарифы в канун праздников

Начальник УПСМ лично провел профилактическую беседу с водителями такси, осуществляющими перевозки пассажиров в регионы страны. Мероприятие прошло в преддверии новогодних праздников, когда традиционно увеличивается пассажиропоток и фиксируются попытки необоснованного завышения цен на проезд. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе беседы Борборбек Ташматов подчеркнул недопустимость повышения тарифов, призвал водителей соблюдать законность, работать добросовестно и ориентироваться прежде всего на интересы граждан. Отмечено, что перевозки должны осуществляться честно, безопасно и без создания социальной напряженности в праздничные дни.

УПСМ и далее будет проводить профилактическую и разъяснительную работу, а также принимать меры в отношении водителей, допускающих нарушения законодательства.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/356796/
просмотров: 178
Версия для печати
Материалы по теме
УПСМ Бишкека начало мероприятие по соблюдению ПДД с Православного храма
В Бишкеке водитель управлял автомобилем в алкогольном и наркотическом опьянении
Ночной рейд: в Бишкеке за рулем грузовика оказался несовершеннолетний
С высоты птичьего полета. Патрульная служба сняла новогодний ролик
Цветы милым дамам. Сотрудники УПСМ решили поднять настроение девушкам-водителям
Ушел обедать, бросил авто на зебре: водителя оштрафовали
«Не признавал вины, пока не увидел видео»: пьяный водитель опроверг сам себя
Депутат Эрулан Кокулов задержал милиционера, управлявшего авто без госномеров
За неделю в Кыргызстане выявили более 20 тысяч нарушений ПДД
В Бишкеке за двое суток на штрафстоянку отправили более 700 авто
Популярные новости
С&nbsp;острова Сахалин выдворили более 160&nbsp;мигрантов, в&nbsp;том числе из&nbsp;Кыргызстана С острова Сахалин выдворили более 160 мигрантов, в том числе из Кыргызстана
Каждый пятый кыргызстанец готовится к&nbsp;Новому году без походов по&nbsp;магазинам Каждый пятый кыргызстанец готовится к Новому году без походов по магазинам
Судья ВС&nbsp;КР&nbsp;о&nbsp;новшествах трудового права и&nbsp;о&nbsp;том, как это отразится на&nbsp;людях Судья ВС КР о новшествах трудового права и о том, как это отразится на людях
В&nbsp;Бишкеке до&nbsp;Нового года снег не&nbsp;ожидается. Прогноз погоды на&nbsp;29-31 декабря В Бишкеке до Нового года снег не ожидается. Прогноз погоды на 29-31 декабря
Бизнес
BAKAI дарит кешбэк 5&nbsp;процентов на&nbsp;развлечения: кинотеатры, концерты и&nbsp;шоу BAKAI дарит кешбэк 5 процентов на развлечения: кинотеатры, концерты и шоу
От&nbsp;внутреннего рынка к&nbsp;региону: как вырос МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) за&nbsp;один год От внутреннего рынка к региону: как вырос МПЦ («Элкарт») за один год
Как Beeline объединял и&nbsp;вдохновлял людей в&nbsp;2025 году Как Beeline объединял и вдохновлял людей в 2025 году
Simbank повысил ставки по&nbsp;депозитам до&nbsp;16,5 процента годовых Simbank повысил ставки по депозитам до 16,5 процента годовых
31 декабря, среда
11:48
Дмитрий Бивол готов завершить трилогию с Артуром Бетербиевым в 2026 году Дмитрий Бивол готов завершить трилогию с Артуром Бетерб...
11:44
Эмомали Рахмон поздравил Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с Новым годом
11:36
Ограничений движения на перевалах и дорогах Кыргызстана нет
11:30
Патрульная служба призвала таксистов не завышать тарифы в канун праздников
11:29
Шавкат Мирзиеев поздравил Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с Новым годом