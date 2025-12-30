23:16
Глава Минздрава КР посетил маленьких пациентов Наццентра охраны материнства

Министр здравоохранения Каныбек Досмамбетов посетил отделения онкологии и онкогематологии Национального центра охраны материнства и детства, а также Центр реабилитации детей и поддержки семьи в Бишкеке. Об этом сообщает пресс-служба МЗ КР.

«В преддверии Нового года для маленьких пациентов отделений онкологии и онкогематологии Национального центра охраны материнства и детства организована программа с участием аниматоров. Яркие костюмы, улыбки и внимание помогли на время отвлечь детей от больничных будней, подарив им ощущение чуда и веру в лучшее. Каждому ребенку вручены новогодние подарки», — говорится в сообщении.

Продолжением визита стало посещение Центра реабилитации детей и поддержки семей в Бишкеке. Здесь праздничное настроение разделили не только воспитанники учреждения, но и сотрудники, ежедневно вкладывающие душу и силы в заботу о детях с особыми потребностями.
