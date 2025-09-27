12:28
Общество

В Германии депутат выступила в парламенте с ребенком на руках

Фото из интернета

Впервые за всю историю существования немецкого парламента депутат выступила с трибуны с младенцем на руках. Об этом пишет издательство Tagesspiegel.

Выступая с речью, депутат Ханна Штайнмюллер держала своего сына, родившегося в декабре, в слинге.

«Я взяла сына с собой только потому, что он спал. Я подумала, что если сейчас передам его коллеге, то разбужу его», — прокомментировала она.

Своим выступлением депутат призвала общество к актуальной теме видимости детей в повседневной жизни. «До сих пор существует ожидание, что можно куда-то пристроить ребенка на весь день. Но многие не могут этого сделать, особенно родители-одиночки», — отметила она.

Ханна Штайнмюллер выразила благодарность председателю парламента Юлие Клекнер за разрешение брать с собой детей в зал пленарных заседаний, если те еще находятся на грудном вскармливании.
