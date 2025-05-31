Рекордные температуры грозят миру в ближайшие пять лет

Согласно прогнозам, в ближайшие пять лет глобальная температура будет сохраняться на рекордном или близком к рекордному уровне, что увеличит климатические риски и будет иметь негативные последствия для общества, экономики и развития. Об этом говорится в новом докладе Всемирной метеорологической организации (ВМО).

Глобальная среднегодовая приземная температура за каждый год с 2025 по 2029-й будет на 1,2-1,9 градуса Цельсия выше доиндустриального уровня, то есть в 1850-1900 годы.

При этом вероятность того, что по крайней мере один год в этот период будет теплее, чем самый теплый за всю историю наблюдений — 2024-й, составляет 85 процентов.

Согласно прогнозу, вероятность того, что в среднем потепление за пять лет превысит 1,5 градуса Цельсия (порог, установленный Парижским соглашением по климату), составляет 70 процентов. Для сравнения, в предыдущем докладе эта вероятность для 2024-2028 годов оценивалась в 47 процентов.

Каждая дополнительная доля градуса потепления приводит к более интенсивным волнам жары, экстремальным осадкам, сильной засухе, таянию ледников, нагреванию океана и повышению уровня моря.

Предсказывается, что потепление в Арктике в течение следующих пяти расширенных зимних периодов (с ноября по март) будет происходить более чем в 3,5 раза быстрее, чем в среднем по миру. Прогнозы о состоянии морского льда на март 2025-2029 годов позволяют говорить о дальнейшем уменьшении концентрации льда в Баренцевом, Беринговом и Охотском морях.