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Общество

Температурные рекорды. Самым холодным в Бишкеке было 24 ноября 1960 года

Самым холодным в Бишкеке (тогда еще Фрунзе) было 24 ноября 1960 года. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали −18,2 градуса.

Самым теплым — 24 ноября 1992-го, когда температура составила +23,9 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2024 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры ноября для столицы составляет +4,2 градуса.

За все время наблюдений самым теплым был ноябрь 2013 года со средней температурой +9,1 градуса.

Самым холодным — ноябрь 1952-го со среднемесячной температурой −4,1 градуса.

Согласно прогнозу синоптиков, 24 ноября в столице ясно. Днем воздух прогреется до +8 градусов, ночью до −1 градуса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/311938/
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