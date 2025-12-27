17:48
Общество

Изменен порядок разрешительных документов в сфере строительства и ЖКХ

Кабинет министров внес изменения в ряд решений, регулирующих деятельность в сфере строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства.

Согласно постановлению, из реестра разрешительных документов исключены положения, касающиеся Государственного департамента архитектурно-строительного контроля и его территориальных подразделений, а также аналогичных органов в Бишкеке, Оше и Иссык-Кульской курортно-рекреационной зоне.

Одновременно обновлен реестр работ, выполняемых уполномоченным государственным органом в сфере архитектуры и строительства. В него включены новые платные услуги — внесение объектов капитального строительства, реконструкции и перепланировки в реестр строящихся объектов, а также выдача подтверждения о завершении строительно-монтажных работ.

Постановление направлено на систематизацию законодательства и вступает в силу через 10 дней.
