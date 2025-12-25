17:53
Сюжет: Генплан Бишкека

Как создается генплан-2050. Источники данных для стратегического документа

На общественных обсуждениях генерального плана — 2050 в Бишкеке, отвечая на вопросы горожан, разработчики документа рассказали, на каких данных основывается стратегический документ и как его будут реализовывать.

Как сообщила специалист Санкт-Петербургского научно-исследовательского института перспективного градостроительства, разработчик генплана столицы Ирина Гришечкина, при подготовке проекта провели масштабную работу по сбору информации.

Данные запрашивали у всех муниципальных территориальных управлений, региональных и государственных структур — всего направили около 200 официальных запросов.

По ее словам, отдельно анализировалась информация по каждому МТУ, что позволило определить, где именно проживают горожане и где они работают. Эти данные легли в основу расчетов нагрузок на инженерную и транспортную инфраструктуру. Сбор вели вплоть до уровня отдельных жилых домов и квартир.

Полученная информация позволила уточнить реальную численность населения города. Если официальная статистика говорит о 1,3 миллиона жителей, по нашим подсчетам, в Бишкеке фактически проживает около 1,1 миллиона человек.

Ирина Гришечкина

Все материалы, подготовленные для генерального плана, формируют единую базу данных и передаются заказчику. В дальнейшем их использует управление архитектуры и профильные ведомства — в сферах образования, спорта, инженерной и социальной инфраструктуры.

На основе генплана каждое ведомство разрабатывает среднесрочные планы на пять лет, определяя, где и какие объекты построят, включая школы, детские сады и другие социальные учреждения, и определяет объемы необходимого финансирования.

Разработчик подчеркнула, что генеральный план является основой для дальнейших документов территориального развития. После его утверждения разработают проекты планировки и застройки (ПЗЗ и ПДП), в которых жители смогут увидеть конкретные решения по развитию своих кварталов и размещению жилых домов.

Таким образом, генплан-2050 становится не просто стратегическим документом, а практическим инструментом комплексного развития столицы и планирования строительства всех ключевых городских объектов.
