Киевскую в Бишкеке сделают пешеходной: по улице запустят электробусы и трамвай

В рамках общественного обсуждения проекта генерального плана Бишкека заявлено, что улица Киевская в 2026-2027 годах станет пешеходной и с движением общественного транспорта. Об этом сообщил вице-мэр столицы Азамат Кадыров.

По его словам, реализация проекта запланирована на 2026-2027 годы, при этом финансирование предусмотрено. Первым этапом на улице Киевской планируется запуск электробусов.

Согласно проекту нового генплана, в перспективе на Киевской предполагается организация трамвайных линий. В мэрии напомнили: еще в Генплане Фрунзе и Генплане Бишкека 2006-го эта улица была определена как транспортно-пешеходная.

Власти отмечают, что преобразование Киевской направлено на развитие общественного транспорта, снижение автомобильной нагрузки и улучшение городской среды в центре столицы.