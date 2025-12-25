16:04
Сюжет: Генплан Бишкека

Инфраструктура Бишкека серьезно отстает от потребностей его жителей

Фото 24.kg. В Бишкеке проходят общественные обсуждения нового генплана

В Бишкеке проходят двухдневные общественные слушания по проекту нового генерального плана столицы до 2050 года. Документ, разработанный специалистами Санкт-Петербургского научно-исследовательского института перспективного градостроительства, вызвал широкий резонанс среди горожан.

Сегодня обсуждения охватили Октябрьский и Свердловский районы. Ранее аналогичные встречи прошли с жителями Ленинского и Первомайского районов. В дискуссиях участвуют более 400 человек, включая вице-мэра Азамата Кадырова и руководство «Бишкекглавархитектуры».

Разработчики озвучили критические цифры по состоянию города. На территории в 41 тысячу гектаров проживает 1 миллион 321 тысяча человек. При этом социальная инфраструктура столицы серьезно отстает от потребностей:

  • Обеспеченность детскими садами составляет лишь 30 процентов, в очередях стоят 300 тысяч детей.

  • Службы скорой помощи и больницы укомплектованы на 35 процентов.

  • Обеспеченность спортивными залами составляет 58 процентов, бассейнами — около 10 процентов.

  • На одного жителя приходится 4 квадратных метра зелени при норме 16 метров.

Специалист Ирина Гришечкина отметила, что город теряет культурное наследие — из 300 объектов половину уже утратили. Развитие южной части Бишкека ограничивает тектонический разлом, а нехватка государственных земель мешает строительству новых социальных объектов.

Новый генплан предлагает увеличить площади озеленения, особенно в прибрежных водоохранных зонах. Также планируют развивать туристический потенциал. Несмотря на статус распределительного центра, турпоток составляет всего 300 тысяч человек, что требует расширения сети гостиниц и санаториев.

Публичные обсуждения продолжаются, власти фиксируют предложения жителей для корректировки итогового документа.
