«Белый сокол» из Кыргызстана: как картина художника оказалась на Луне

Известный кыргызстанский художник Алмазбек Кудайбергенов вошел в число девяти избранных творцов, чьи работы НАСА доставило на Луну в 2022 году. Международный проект «Лунный кодекс» сохранил его полотно «Белый сокол» для будущих поколений в капсуле Peregrine Nova. Это достижение поставило скромного художника с аллеи у кинотеатра «Ала-Тоо» в один ряд с признанными мировыми величинами.

Как картина оказалась во временной капсуле

Современные технологии позволяют человечеству делать невообразимые ранее вещи. Например, в США много лет создают цифровой архив «Лунный кодекс». Его основу составляет личная коллекция Розарио Битанга «Коллекция Арго». Целью «Лунного кодекса» является сохранение для потомков оцифрованных произведений искусства человечества в двух капсулах времени Peregrine Nova и Polaris Collection, которые отправили на Луну в 2022-2024 годах. Капсулы содержат работы самых различных тематик, произведения художников, принадлежащих к самым разным поколениям.

В «Коллекции Арго» до 4 тысяч 780 работ. Однако на Луну отправили только единицы из них. Среди них работы как современных филиппинских мастеров, так и художников, которые только набирают международное признание. Это Лавина Мари Вердолага Флорес, Марк Сантос, Рови Салегумба, Роман Орлина, Валери Чуа, Громыко Семпер, Мануэль Бальдемор, кыргызстанец Алмазбек Кудайбергенов и японец Мауро.

Всего в конкурсе участвовало около 4 тысяч произведений.

Оригинал картины Алмазбека Кудайбергенова хранится в «Коллекции Арго» американо-филиппинской художницы, скульптора и гравера Розарио Битанга.

Кто такая Розарио Битанга? Розарио Битанга родилась в 1934 году, окончила Академию искусства штата Мичиган (США). Работала в сфере абстрактной живописи. Ее первая работа Galloping Horses заняла третье место в художественном конкурсе Pontiac Society of Artists. В картинах художника можно встретить импрессионистские пейзажи, в натюрмортах и абстрактных композициях запечатлены движения в футуристическом стиле. Скульптуры Розарио Битанга сделаны из металла и терракоты. Ее работы хранятся в частных коллекциях и знаменитых музеях Соединенных Штатов, Италии, Японии, Австралии, Ватикана, Канады, Филиппин, Малайзии. Розарио Битанга, высоко ценившая работы Алмазбека Кудайбергенова, умерла 14 мая 2024 года в 89 лет.

«Белый сокол» Алмазбека, добравшийся до Луны

У кыргызов есть поговорка: «Жандоочу кийик аттырат» («Где дружба и совет, там и свет»). Не будь филиппинской художницы, смогла бы оказаться цифровая копия картины Алмазбека Кудайбергенова «Белый сокол» («Ак Шумкар») — GYR FALCON в капсуле времени, которую НАСА США в 2022 году доставила на Луну?

Пришло бы удостоверяющее это событие письмо Алмазбеку Кудайбергенову от коллекционера Перегрина Ландера из Соединенных Штатов? Да, это уже история. Но ведь таким событием может гордиться весь кыргызский народ. Все помнят, каким огромным шагом для маленькой республики стала покупка картины «Козлодрание» («Көк бөрү») кыргызского художника Мэлса Акынбекова Третьяковской галереей.

Но мало кто из кыргызстанцев знает, что картина Алмазбека находится сейчас на Луне, а если и знает, то не придает этому большого значения.

Кто такой художник Алмазбек Кудайбергенов?

Картинная галерея с западной стороны кинотеатра «Ала-Тоо» является местом, где местные художники выставляют свои работы и радуют бишкекчан и гостей столицы. Но не все знают, как она появилась.

Когда-то Алмазбек и покойный ныне Адыл Султаналиев организовали передвижную картинную выставку в подземном переходе на пересечении улицы Советской и проспекта Чуй, рядом с Центральным почтамтом. Там же организовали первые продажи картин. Но было тесно, и выставка мешала местным торговцам. Поэтому ее организаторы обратились к тогдашнему мэру Бишкека Феликсу Кулову. Вскоре и появилась картинная галерея под открытым небом с западной стороны кинотеатра «Ала-Тоо».





В 2008 году окончил Кыргызский государственный университет имени Ишеналы Арабаева. Работал научным сотрудником реставрационно-производственной мастерской, реставратором в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, художником в Историческом музее имени Владимира Ленина. С 2000-го — член Союза художников Кыргызской Республики. Обладатель премии имени Семена Чуйкова. Участник многих международных выставок.

Работы Алмазбека Кудайбергенова выставляли на международных выставках в Стокгольме (1993), Анталье и Стамбуле (Турция), китайском Чанжине, Алма-Ате на «Палитре Кыргызстана», и они неизменно получали высокие оценки.

Его картины находятся в частных коллекциях Турции, Швеции, России, США, Германии, Греции, Китая, ОАЭ и стран СНГ.

Алмазбек является одним из тех художников, кто любит работать на улице среди людей. Он сам не может точно сказать, сколько картин написал. Ведь они разлетелись по всему миру. Художник 45 лет дарит свои картины людям.

Есть поговорка: «Те, у кого работают ноги и руки, — это рабочие. Те, у кого работают руки, ноги и голова, — прорабы. А те, у кого работают руки, ноги и сердце, — художники».





Портрет шведской девочки стал счастливым для него. Шведы любовались рисунками Алмазбека Кудайбергенова и хотели, чтобы художник нарисовал их тоже. Все уходили довольные с портретами.

***

У мастера было несколько творческих поездок в Китай. Он знакомился с местной культурой и древнейшей историей и создал много портретов местных жителей. Одну из поездок организовала китайская компания ТВЕА, которая строила ЛЭП «Датка — Кемин» и реконструировала бишкекскую ТЭЦ.

По приглашению генерального директора фирмы, работающей в более чем 160 государствах мира, Чжан Шина четыре кыргызстанских художника во главе с Алмазбеком побывали в КНР, где создали около 400 картин. Китайская сторона купила по три полотна у каждого из художников для собственного музея.

Надо отметить, что гендиректор ТВЕА — очень влиятельный и известный человек в Китае. Взять хотя бы то, что на каждом Всекитайском съезде он всегда сидит рядом с председателем КНР Си Цзиньпином.

В своем творчестве художник уделял много внимания созданию тематических картин.

В портрете самое главное — передать образ человека. Специалисты высоко ценят портреты Муратбека Рыскулова и Мелиса Убукеева кисти Алмазбека Кудайбергенова и отмечают, что художнику удалось передать внутренние миры, уникальность этих выдающихся личностей и создать их достоверные художественные образы.







Кажется, что в его крови глубоко укоренились слова Жан Франсуа Миллени «Искусство — это не прогулка, это борьба, это схватка». Где бы ни был Алмазбек, он всегда с головой уходит в работу и, как говорят кыргызы, «просто» творит, не думая ни о почестях, ни о славе. Такова его жизнь...

Мы посчитали и удивились! Если Алмазбек Кудайбергенов в течение 30 лет каждый день писал хотя бы по три портрета, то за эти годы, получается, он создал их 32 тысячи 400 или, если округлить эту цифру, 35 тысяч... И как здесь не удивляться величию и простоте художника?! Каждый его портрет создан в творческих муках, поисках и глубоких размышлениях.







Невозможно в коротком материале рассказать о творчестве и художественном внутреннем мире Алмазбека Кудайбергенова. Для полного раскрытия его образа нужно гораздо больше времени. Однако пусть и с опозданием, но все же стоит поздравить его с тем, что цифровая копия картины «Белый сокол» («Ак Шумкар») — GYR FALCON помещена в капсулу времени и в 2022 году доставлена на Луну.

Хотели бы напомнить Министерству культуры, что им стоит быть более внимательными к таким талантам.

Сапалкан Арипов, старший сотрудник Института литературы имени Чингиза Айтматова Национальной академии наук Кыргызской Республики, эксперт в области изобразительных искусств.

Кабыл Макешов, заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики, журналист.