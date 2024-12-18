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Общество

В Москве картину Ивана Айвазовского продали на аукционе за рекордную сумму

В Москве картину Ивана Айвазовского продали на аукционе за рекордную сумму. Об этом сообщили организаторы торгов.

Московского аукционного дома
Фото Московского аукционного дома. Фрагмент картины Ивана Айвазовского «Галатская башня в лунном свете»

Пейзаж «Галатская башня в лунном свете» продан за 130 миллионов рублей и стал самым дорогим лотом, проданным на главных торгах 2024 года в Московском аукционном доме.

Это одна из ранних картин художника, написанная в 1845 году. Картина когда-то хранилась в личной коллекции Николая I, а на торгах Sotheby’s в 2012 году ее продали за $1,3 миллиона.

Иван Айвазовский впервые посетил Стамбул как раз в 1845 году и остался им очарован. «Вероятно, нет ничего в мире величественнее этого города, там забывается и Неаполь, и Венеция», — говорил художник.

Его стамбульские картины очень ценятся. Например, «Вид Константинополя и Босфора» в 2012 году продали на Sotheby’s за 3,2 миллиона фунтов. Этот пейзаж считается самой дорогой картиной Айвазовского, когда-либо проданной на аукционе.

«Самой дорогой продажей аукциона стал пейзаж «Галатская башня в лунном свете» Ивана Айвазовского, обновивший предыдущий рекорд внутреннего арт-рынка на работы художника. Работа выдающегося мариниста была приобретена за 130 миллионов рублей», — проинформировали в пресс-службе.

Иван Константинович Айвазовский (29 июля 1817 — 2 мая 1900) — русский художник-романтик, считается одним из величайших мастеров морского искусства.

Родился в армянской семье в черноморском порту Феодосия в Крыму. Получив образование в Императорской академии художеств в Санкт-Петербурге, Айвазовский отправился в Европу и недолго прожил в Италии в начале 1840-х годов. Затем он вернулся в Россию и был назначен главным художником Русского флота.

За свою почти 60-летнюю карьеру Айвазовский создал около 6 тысяч картин. Подавляющее большинство его работ — морские пейзажи, но он часто изображал батальные сцены, армянские темы и портретную живопись.

Большинство работ хранятся в российских, украинских и армянских музеях, а также в частных коллекциях.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/314640/
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