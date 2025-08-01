Британец случайно купил в гараже оригинал рисунка Сальвадора Дали за 150 фунтов

Британец случайно купил оригинал рисунка Сальвадора Дали за 150 фунтов на гаражной распродаже, пишет The Guardian.

Работу приобрел на распродаже в Кембридже 60-летний торговец антиквариатом, имя которого не раскрывается.

Речь идет о картине под названием Vecchio Sultano («Старый султан»), написанной в 1966 году в смешанной технике — акварелью и фломастером. Она входит в серию из 100 иллюстраций, которые Сальвадор Дали создал по заказу итальянских меценатов Джузеппе и Мары Альбаретто для цикла «Тысяча и одна ночь». Художник планировал нарисовать 500 иллюстраций, но не завершил этот проект.

После того как подлинность рисунка подтвердил эксперт по творчеству Дали Николя Дешарн, его реальную стоимость оценили в 20-30 тысяч фунтов. По словам реставратора, люди ожидают от Сальвадора Дали сюрреалистичных работ, а эта картина не сюрреалистична, но это Дали.

Картину выставит на торги 23 октября аукционный дом Cheffins. Его представитель Габриэль Дауни подчеркнула важность этой редкой находки, отметив, что Дали был буквально одержим мавританской культурой и считал себя потомком мавров.