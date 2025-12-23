В Бишкеке улицы Токтогула и Киевская вновь станут односторонними

В связи с открытием проспекта Чуй в Бишкеке в ближайшие дни будет организовано одностороннее движение на улицах Киевской и Токтогула на участке от улицы Ибраимова до бульвара Эркиндик. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

Для реализации указанных изменений муниципальное предприятие «Бишкекасфальтсервис» установит все необходимые дорожные знаки.

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии призывает горожан и гостей столицы с пониманием отнестись к вводимым изменениям, быть внимательными на дорогах и строго соблюдать Правила дорожного движения.