15:25
USD 87.45
EUR 102.63
RUB 1.09
Общество

В Бишкеке улицы Токтогула и Киевская вновь станут односторонними

Фото из интернета

В связи с открытием проспекта Чуй в Бишкеке в ближайшие дни будет организовано одностороннее движение на улицах Киевской и Токтогула на участке от улицы Ибраимова до бульвара Эркиндик. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

Для реализации указанных изменений муниципальное предприятие «Бишкекасфальтсервис» установит все необходимые дорожные знаки.

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии призывает горожан и гостей столицы с пониманием отнестись к вводимым изменениям, быть внимательными на дорогах и строго соблюдать Правила дорожного движения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/355683/
просмотров: 535
Версия для печати
Материалы по теме
Открывать Юго-Западное кладбище не планируется — мэр Бишкека
Отстаивать активы Бишкека призвал депутат столичного кенеша
В Бишкеке усиливают бесплатный скрининг на туберкулез
В Бишкеке прорвало трубу и затопило улицу
Педагог бишкекской школы заразилась туберкулезом, контактных учеников обследуют
Зажжение елки. Центральную площадь Бишкека временно перекроют
Где красивее елка — в Бишкеке или Оше? Итоги голосования
В 2025 году в Бишкеке отремонтировали почти 100 километров дорог
Четвертая часть ирригационной сети в Бишкеке нуждается в ремонте
Установка роторных парковок в Бишкеке обошлась в 7 миллионов сомов
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане хотят признавать смену имени и&nbsp;фамилии, оформленную за&nbsp;рубежом В Кыргызстане хотят признавать смену имени и фамилии, оформленную за рубежом
Новый автобусный маршрут &#8470;&nbsp;2&nbsp;запускают в&nbsp;Бишкеке Новый автобусный маршрут № 2 запускают в Бишкеке
Школьники из&nbsp;КР заняли первое место на&nbsp;международной олимпиаде по&nbsp;робототехнике Школьники из КР заняли первое место на международной олимпиаде по робототехнике
Обмен водительских удостоверений остается бесплатным&nbsp;&mdash; власти дали разъяснение Обмен водительских удостоверений остается бесплатным — власти дали разъяснение
Бизнес
Beeline зажигает &laquo;Новогодний огонек&raquo; по&nbsp;всей стране Beeline зажигает «Новогодний огонек» по всей стране
Совет директоров ОАО &laquo;Керемет Банк&raquo; внес изменения в&nbsp;состав правления Совет директоров ОАО «Керемет Банк» внес изменения в состав правления
От&nbsp;веры к&nbsp;доверию: почему кыргызстанцы выбирают исламские финансы От веры к доверию: почему кыргызстанцы выбирают исламские финансы
Двести телеканалов MegaTV бесплатно + скидки на&nbsp;оборудование от&nbsp;MEGA Двести телеканалов MegaTV бесплатно + скидки на оборудование от MEGA
23 декабря, вторник
15:16
Новый зал заседаний пообещал мэр Бишкека депутатам горкенеша Новый зал заседаний пообещал мэр Бишкека депутатам горк...
15:12
В 2025 году в Кыргызстане установлено рекордное количество «умных» счетчиков
15:05
Сборная КР завоевала восемь медалей по го на Международном кубке Казахстана
15:03
В Бишкеке проводится реконструкция фонтана в Дубовом парке. Эскизы проекта
14:57
В Бишкеке улицы Токтогула и Киевская вновь станут односторонними