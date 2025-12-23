13:50
Общество

Депутат просит кабмин вернуть газ в Баткенскую область из Узбекистана

«Верните газ Баткенской области, пользуясь хорошими отношениями с Узбекистаном», — заявил сегодня на совместном заседании комитетов депутат Бактыяр Калпаев.

По его словам, до 2010 года в Баткенскую область поступал газ из Узбекистана.

«Но потом поставки прекратились. Вся инфраструктура осталась, трубы готовые стоят. Никаких расходов дополнительно не надо, просто надо подписать соглашение с Узбекистаном, пользуясь тем, что сегодня у нас очень хорошие отношения с соседями», — призвал Бактыяр Калпаев.

Глава кабмина Адылбек Касымалиев отметил, что лично проверял инфраструктуру Баткенской области по газообеспечению. «Я поговорю с коллегой из Узбекистана по данному вопросу», — пообещал он.
