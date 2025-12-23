12:16
Общество

Кабмин ввел скидки до 20 процентов и ночной нулевой тариф для грузовой авиации

Кабинет министров принял постановление о мерах по развитию грузовых авиаперевозок в Кыргызстане. Документ направлен на стимулирование бесперебойных авиационных грузопотоков и снижение расходов компаний, выполняющих регулярные рейсы.

Согласно постановлению, государственное предприятие «Кыргызаэронавигация» при Агентстве гражданской авиации будет предоставлять льготы на аэронавигационные услуги для грузовых воздушных судов максимальной взлетной массой не менее двухсот тонн.

Предусмотрены следующие скидки:
– при более чем 100 взлетах-посадках в месяц — скидка 10 процентов;
– при более чем 130 — 15 процентов;
– при более чем 150 — 20 процентов;
– при более чем 200 — 20 процентов и полное освобождение от оплаты аэронавигационного обслуживания в ночное время с 22.00 до 6.00.
