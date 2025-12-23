08:39
В «Кыргызфармации» аудиторы Счетной палаты нашли нарушения в работе

Счетная палата проинформировала об аудите эффективности работы государственного предприятия «Кыргызфармация». По данным пресс-службы ведомства, зафиксированы недостатки в закупках, учете и внутреннем контроле, часть средств подлежит возврату в бюджет.

«Кыргызфармация» создана в 2023 году для обеспечения государственных медицинских организаций и населения лекарствами и медицинскими изделиями по доступным ценам. Бюджет ГП на 2024-й утвержден с доходами 4,99 миллиарда сомов и расходами 4,84 миллиарда. Фактическое исполнение по итогам года составило 5,63 миллиарда сомов.

Аудиторы отметили отдельные несоответствия требованиям законодательства в процессах закупки, хранения, распределения и учета препаратов и медицинских изделий. Выявлены недостаточность внутреннего контроля, неточности в планировании потребностей, а также расхождения между данными бухгалтерского и складского учета.  

Отмечены также нарушения процедур государственных закупок, рост дебиторской и кредиторской задолженности, случаи истечения сроков годности отдельных лекарств, недостатки в учете товарно-материальных ценностей.  

Счетная палата рекомендовала укрепить бюджетную дисциплину, усилить внутренний контроль, совершенствовать закупочные процедуры и учет.  
