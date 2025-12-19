12:26
Общество

Низкая приживаемость саженцев. В Кыргызстане внедряют новые технологии

Закрытая корневая система повышает приживаемость саженцев. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил координатор проекта в отделе реализации сельскохозяйственных программ при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Мирлан Айтказиев.

По его словам, применяемые сегодня технологии по выращиванию саженцев в основном устарели.

«Люди сажают, ждут, пока растения дадут прирост естественным образом. Когда саженцы выращены обычным способом, сажать в открытый грунт нужно в определенное время, и тогда приживаемость составляет около 70 процентов. В рамках нового проекта предлагается внедрение новых технологий, в частности, закрытой корневой системы. Она позволяет в последующем высаживать выращенные саженцы в любое время года в любом месте. Приживаемость при использовании закрытой корневой системы составляет около 95 процентов», — сказал Мирлан Айтказиев.

В Кыргызстане появятся питомники по выращиванию саженцев и сеянцев

Он отметил, что все питомники, существующие в лесных хозяйствах и природных парках страны, не обеспечивают потребности в саженцах.

«Мы зависим от импорта, что также сказывается на приживаемости — в таком случае она составляет около 65-70 процентов. Но зачастую декоративные привезенные саженцы практически не приживаются — климатические условия там, где они выращены, в корне отличаются от условий Кыргызстана. Все семь областей республики имеют различные природно-климатические условия», — пояснил Мирлан Айтказиев.

Он добавил, что выращивание саженцев, адаптированных к местным природным условиям, — один из механизмов адаптации к изменению климата. «Чтобы вырастить хорошие саженцы, требуются годы, а сам лес — результат работы новых питомников — увидим только через 10 лет», — резюмировал специалист.
