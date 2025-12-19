15:34
USD 87.45
EUR 102.60
RUB 1.09
Общество

В городе Ош временно перекроют улицу Мамырова

В Оше временно ограничат движение транспорта по улице Мамырова. Об этом сообщили в мэрии.

По информации муниципалитета, дорога будет закрыта для проезда с 00.00 в ночь с 19 на 20 декабря. Ограничение введут на участке от улицы Алиева до улицы Садырбаева.

Причиной перекрытия стали дорожные ремонтные работы, которые продлятся два дня. В этот период водителям рекомендуется пользоваться альтернативными маршрутами.

Горожан и гостей города просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свои поездки.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/355210/
просмотров: 622
Версия для печати
Материалы по теме
В Оше открыли памятник Кокум бию и благоустроили зону отдыха
В городе Ош торжественно открыли памятник Алишеру Навои
Утренний шок в Оше: мэр устроил рейд и перенес переезд рынка «Келечек»
За счет личных средств главы ГКНБ и мэра в Оше построили мавзолей
Old Bishkek. Сроки открытия проспекта Чуй снова отложили
Мирланбек Казыбай уулу стал заместителем мэра Оша
В Оше остановили снос домов у рынка «Тешик-Таш» после поручения президента
В городе Ош крупной улице присвоили имя Абая Кунанбаева
Президент Казахстана наградил мэра города Ош орденом «Достык»
В школы города Ош переданы 62 интерактивные панели от имени президента
Популярные новости
ОРВИ и&nbsp;грипп. Более 500 школ в&nbsp;Кыргызстане перевели на&nbsp;онлайн-обучение ОРВИ и грипп. Более 500 школ в Кыргызстане перевели на онлайн-обучение
В&nbsp;Бишкеке начал разрушаться новый асфальт: подрядчиков накажут В Бишкеке начал разрушаться новый асфальт: подрядчиков накажут
В&nbsp;Бишкеке запустили новый автобусный маршрут в&nbsp;жилмассив &laquo;Киргизия-1&raquo; В Бишкеке запустили новый автобусный маршрут в жилмассив «Киргизия-1»
В&nbsp;Бишкеке изменили схему движения автобусного маршрута &#8470;&nbsp;195 В Бишкеке изменили схему движения автобусного маршрута № 195
Бизнес
В&nbsp;новый год&nbsp;&mdash; на&nbsp;новом авто! Doscredobank дарит подарки за&nbsp;переводы из&nbsp;России В новый год — на новом авто! Doscredobank дарит подарки за переводы из России
Квартира в&nbsp;Бишкеке ждет своего владельца: MBANK продолжает &laquo;Марафон призов&raquo; Квартира в Бишкеке ждет своего владельца: MBANK продолжает «Марафон призов»
Госбанк развития&nbsp;КР финансирует энергосектор страны Госбанк развития КР финансирует энергосектор страны
Первый миллион в&nbsp;акции от&nbsp;Partner Neft уже нашел своего обладателя Первый миллион в акции от Partner Neft уже нашел своего обладателя
19 декабря, пятница
15:29
На участке перевала Чон-Ашуу вводятся ограничения На участке перевала Чон-Ашуу вводятся ограничения
15:26
TikTok избежал блокировки в США: контроль над ним у международных инвесторов
15:21
В Казахстане передвижения мигрантов будет отслеживать единая цифровая система
15:18
Решение о строительстве АЭС примут после всенародного обсуждения — кабмин
15:15
В Ошской области по делу о коррупции в «Кен-Сае» задержали еще шесть госслужащих