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Общество

Новогодние салюты. В МЧС рассказали, как не пострадать от пиротехники

К Новому году МЧС перейдет на усиленный режим работы. О правилах безопасности при использовании пиротехнических изделий ИА «24.kg» рассказали в министерстве. 

Выбор фейерверочных изделий богат - петарды, бенгальские свечи, хлопушки, ракеты, фонтаны и салюты. Но, приобретая их, будьте внимательны: проверьте наличие сертификата соответствия, инструкции на государственном языке, срока годности. Не используйте самодельные пиротехнические изделия. 

Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией по применению, а также четко определите заранее, где вы будете запускать изделия. 

Выберите место для фейерверка. В идеальном случае это может быть большая открытая площадка – двор, сквер, – свободная от деревьев и построек.

Внимательно осмотрите выбранное место, по соседству (в радиусе 100 метров) не должно быть пожароопасных объектов, стоянок автомашин, деревянных сараев или гаражей и так далее. 

Если ваш двор мал и тесен, вы сможете воспользоваться ограниченным ассортиментом, в основном наземного действия: петардами, хлопушками, огненными волчками и колесами, но ни в коем случае не запускать изделий, летающих вверх,  - ракет, бабочек и прочего. 

Использовать их рядом с жилыми домами и другими постройками категорически запрещается: они могут попасть в окно или форточку, залететь на чердак или на крышу и стать причиной пожара. Постарайтесь лучше уйти подальше от дома и найти более подходящее место. 

Категорически запрещается 

•    Запускать салюты из рук (за исключением хлопушек, бенгальских огней, некоторых видов фонтанов) и подходить к изделиям в течение 2 минут после их задействования.

•    Наклоняться над изделием во время его использования.

•    Производить любые действия, не предусмотренные инструкцией по применению и мерами безопасности, а также разбирать или переделывать готовые изделия.

•    Использовать пиротехнику в закрытых помещениях, квартирах, офисах (кроме хлопушек, бенгальских огней и фонтанов, разрешенных к применению в закрытых помещениях).

•    Разрешать детям самостоятельно приводить в действие пиротехнические изделия.

•    Сушить намокшие пиротехнические изделия на отопительных приборах – батареях отопления, обогревателях и так далее. 

Если подожженная петарда не сработала, не вскрывайте ее, не разглядывайте, не прослушивайте – она может взорваться именно в этот момент.
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