Новогодние салюты. В МЧС рассказали, как не пострадать от пиротехники

К Новому году МЧС перейдет на усиленный режим работы. О правилах безопасности при использовании пиротехнических изделий ИА «24.kg» рассказали в министерстве.
Выбор фейерверочных изделий богат - петарды, бенгальские свечи, хлопушки, ракеты, фонтаны и салюты. Но, приобретая их, будьте внимательны: проверьте наличие сертификата соответствия, инструкции на государственном языке, срока годности. Не используйте самодельные пиротехнические изделия.
Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией по применению, а также четко определите заранее, где вы будете запускать изделия.
Выберите место для фейерверка. В идеальном случае это может быть большая открытая площадка – двор, сквер, – свободная от деревьев и построек.
Если ваш двор мал и тесен, вы сможете воспользоваться ограниченным ассортиментом, в основном наземного действия: петардами, хлопушками, огненными волчками и колесами, но ни в коем случае не запускать изделий, летающих вверх, - ракет, бабочек и прочего.
Использовать их рядом с жилыми домами и другими постройками категорически запрещается: они могут попасть в окно или форточку, залететь на чердак или на крышу и стать причиной пожара. Постарайтесь лучше уйти подальше от дома и найти более подходящее место.
Категорически запрещается
• Запускать салюты из рук (за исключением хлопушек, бенгальских огней, некоторых видов фонтанов) и подходить к изделиям в течение 2 минут после их задействования.
• Наклоняться над изделием во время его использования.
• Производить любые действия, не предусмотренные инструкцией по применению и мерами безопасности, а также разбирать или переделывать готовые изделия.
• Использовать пиротехнику в закрытых помещениях, квартирах, офисах (кроме хлопушек, бенгальских огней и фонтанов, разрешенных к применению в закрытых помещениях).
• Разрешать детям самостоятельно приводить в действие пиротехнические изделия.
• Сушить намокшие пиротехнические изделия на отопительных приборах – батареях отопления, обогревателях и так далее.
Если подожженная петарда не сработала, не вскрывайте ее, не разглядывайте, не прослушивайте – она может взорваться именно в этот момент.